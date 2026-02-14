Раніше уламки ракет виявили неподалік центру Львова

На Львівщині виявили ракету Х-47М2 «Кинжал», яку днями збили під час атаки на Львів, та уламки від іншої ракети. Про це 14 лютого повідомив департамент із питань цивільного захисту Львівської ОВА.

13 лютого біля Ходорова Стрийського району, за 20 м від залізничної колії, виявили уламок, ймовірно, збитої ракети. Того ж дня у селі Ражнів Заболотцівської громади Золочівського району вилучили ракету Х-47М2 «Кинжал», яку збили під час повітряно-ракетного удару 11 лютого.

Додамо, уламки збитих ракет фіксували й у різних районах Львова, зокрема в районі ТРЦ Forum Lviv.

Нагадаємо, 11 лютого росіяни атакували Львівщину аеробалістичними ракетами «Кинджал». У Львові лунали вибухи. У напрямку міста летіли два «Кинджали», які знешкодила ППО. Унаслідок атаки ніхто не постраждав.