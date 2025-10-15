У вівторок, 14 жовтня, у селі на Львівщині виявили уламки ракети Х-101 з бойовою частиною. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Як йдеться в повідомленні, уламки ракети Х-101 з бойовою частиною виявили близько 16:20 в селі Вербиця Стрийського району. Виявлений вибухонебезпечний предмет вилучили представники вибухотехнічної служби ГУ Нацполіції у Львівській області.

Нагадаємо, що не варто наближатись чи торкатись підозрілих предметів, уламків від ракет чи дронів. У разі їх виявлення потрібно повідомити поліцію.