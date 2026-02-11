У середу, 11 лютого, росіяни атакували Львівщину аеробалістичними ракетами «Кинджал». У Львові лунали вибухи. Мер Львова повідомив, що у напрямку міста летіли два «Кинджали», які знешкодила ППО.

Через зліт МіГ-31К по всій території України оголосили повітряну тривогу о 14:39, приблизно через 10 хвилин на Львівщині було чути вибухи. Відбій у Львівській області оголосили о 15:27.

Повітряні сили України повідомляли, що швидкісні цілі рухались на Львівщину через Житомирську та Рівненську області, після чого мешканці Львова чули вибухи. Міський голова Львова Андрій Садовий писав про роботу ППО.

«Близько 14:40 в напрямку Львова летіли два ворожі «Кинджали». Сили ППО їх знешкодили. Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист! Станом на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади», – повідомив Андрій Садовий о 15:30.

Львівська міськрада повідомила, що на площі 700-річчя Львова (між вул. Замарстинівською та просп. В. Чорновола) правоохоронці тимчасово обмежили проїзд через роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що унаслідок атаки немає постраждалих. У Золочівському та Львівському районах виявили уламки ворожих цілей.

Нагадаємо, що 7-8 лютого росіяни два дні поспіль атакували Львівську область безпілотниками та ракетам. Під прицілом були обʼєкти критичної інфраструктури. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що ворог вдарив по генерації Добротвірської ТЕС.