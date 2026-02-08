У неділю вранці, 8 лютого, Росія другий день поспіль атакувала Львівщину. Як повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький, під прицілом були обʼєкти критичної інфраструктури. Однак спрацювала ППО.

Звуки вибухів у Львові лунали о 08:48, а в Ходорові – о 08:40.

«Під час сьогоднішньої повітряної тривоги ворог знову намагався атакувати обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Дякуючи нашим оборонцям, йому це не вдалося», – написав Максим Козицький.

Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих. На місцях працюють профільні служби.

Міський голова Львова Андрій Садовий поінформував, що на території Львівської громади знешкодили ворожий безпілотник. Ціллю атаки був об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у суботу, 7 лютого, Росія здійснила масовану атаку бойовими безпілотниками і ракетами на Львівщину. Під час тривоги, яка тривала понад шість годин, постраждали обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.