СОУ завдали ракетного та артилерійського удару по ворожих ешелонах

Сили оборони у співпраці з агентами військового руху «Атеш» провели диверсію та уразили російські військові ешелони на окупованій частині Запоріжжя. Про це повідомили в соцмережах руху в неділю, 16 листопада.

Спочатку агенти провели успішну диверсію біля села Новобогданівка Мелітопольського району. Уночі вони підпалили релейну шафу на важливій ділянці залізничної колії, що одразу паралізувало рух російських військових поїздів.

Місце диверсії партизанів на Запоріжжі (Візуалізація «Атешу»)

«Оскільки місце диверсії розташоване всього за 50 км від лінії фронту, блоковані поїзди стали ідеальною мішенню. Сили оборони України (СОУ) змогли оперативно завдати по них точного ракетного та артилерійського удару», – зазначили в русі.

Знищення ешелонів та пошкодження залізничної інфраструктури тимчасово зірвало постачання російських окупаційних військ на Херсонщині та частині Запорізького напрямку. Брак боєприпасів та палива вже позначився на інтенсивності бойових дій окупантів на цих напрямках.