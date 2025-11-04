Рух опору знищив антенну машину станції радіорелейного зв’язку

Агенти руху «АТЕШ» зірвали доповідь московській перевірці про повну безпеку в Брянську, знеструмивши управління ФСБ. Про це повідомили у вівторок, 4 листопада, на сторінці руху.

«Агенти «АТЕШ» здійснили зухвалу диверсію, порушивши роботу управління ФСБ по Брянській області. Вночі було підпалено силовий трансформатор, що живить центральну будівлю управління», – йдеться у повідомленні.

Диверсію провели під час комплексної перевірки з Москви. Керівництво ФСБ у Брянську в той момент доповідало про повний контроль над ситуацією та забезпечення безпеки в регіоні. Партизани відзначили, що порушення електропостачання в піковий момент спричинило хаос і паніку серед керівництва.

Місцерозташування проведеної диверсії в Брянську

«Уся робота з передавання доповідей, збереження інформації та координації прикордонних операцій була миттєво паралізована», – додали у дописі.

Крім цього, партизани провели ще дві диверсії. Зокрема, на військовому аеродромі в Ростові-на-Дону агенти руху опору знищили антенну машину станції радіорелейного зв’язку Р-417 «Багет» на базі КамАЗ-4310. Вона була критично важливим вузлом зв’язку та управління, що забезпечував координацію дій авіації й передавання даних між військовими частинами в Південному військовому окрузі.

«Її знищення завдало серйозного удару по здатності ворога оперативно керувати польотами, координувати виліт бомбардувальників та забезпечувати безпеку аеродрому. Виведено з ладу найважливіший канал передачі даних», – наголошують партизани.

Також агенти вивели з ладу вишку зв’язку в Курську. Диверсія спричинила негайне порушення координації підрозділів російських окупаційних військ, включно з частинами, відповідальними за логістику та охорону кордону.

Місцерозташування проведеної диверсії у Курську

Нагадаємо, 2 листопада агенти руху спротиву спалили військову вантажівку російських військових, щоб зірвати відправку під Покровськ Донецької області.