Водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу та вчинив смертельну ДТП

Сколівський районний суд Львівщини виніс вирок водію мікроавтобуса, який виїхав на зустрічну смугу та вчинив смертельну ДТП. Суд врахував, що потерпілі клопотали про призначення винуватцю ДТП мінімального покарання, та звільнив його від ув’язнення з дворічним іспитовим терміном без позбавлення права керувати транспортними засобами.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, аварія сталась 25 серпня 2020 року на трасі Київ-Чоп. Водій мікроавтобуса Peugeot Boxer Сергій Подільчук був неуважним за кермом, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з тягачем Volvo із спеціалізованим напівпричепом-цистерною. ZAXID.NET повідомляв, що йдеться про бензовоз. Одна пасажирка буса померла, ще троє пасажирів травмувались з тривали розладом здоров’я.

Обвинувачений водій мікроавтобуса визнав свою провину у вчиненні ДТП та заявляв, що відшкодував матеріальну та моральну шкоду потерпілим. У матеріалах справи є заяви потерпілих про призначенню винуватцю аварії мінімального покарання.

Справу розглянув суддя Юрій Ясінський, який дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого. Зокрема, що він раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання та на роботі, має на утриманні неповнолітніх дітей.

Суддя призначив йому 4 роки тюрми без позбавлення права керувати транспортними засобами, але звільнив від тюремного ув’язнення, встановивши два роки іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити.