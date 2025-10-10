Індустріальний парк у Городенці буде на 27,5 га замість старого цукрозаводу

Депутати Городенківської міської ради Івано-Франківської області на сесії на початку жовтня ухвалили рішення про створення індустріального парку «Покуття». Запустити парк планують до кінця 2030 року, у ньому працюватимуть до 1400 людей.

Як йдеться на сайті міської ради, новий індустріальний парк розміститься на ділянці площею 27,56 га – це територія колишнього цукрового заводу в Городенці. Виробництво там не ведеться багато років, будівлі заводу та під’їзні шляхи перебувають у занедбаному стані.

«Індустріальний парк дозволить зосередити виробництво у визначеній зоні, подалі від історико-культурних та відпочинкових територій. Це сприятиме розвитку інфраструктури, нових доріг і комунікацій, а головне – створенню робочих місць для людей нашої громади», – повідомили на сайті міської ради.

До кінця цього року мають розробити концепцію парку та обрати компанію-управителя, упродовж 2026-2027 рр. має початися будівництво та згодом – запуск першої черги, до 2030 року індустріальний парк має запрацювати на повну потужність, йдеться в концепції парку. Передбачається, що там створять до 1400 робочих місць.

Індустріальний парк «Покуття» працюватиме за такими напрямами:

машинобудування;

виробництво біопалива та газу;

виробництво електроенергії;

розвиток глибокої переробки сільськогосподарської продукції (зернових, технічних культур, овочів та фруктів) та виробництво харчових продуктів і напоїв, відповідно до стандартів ЄС;

створення деревообробного та меблевого кластера з використанням місцевої деревини.

Ініціатором створення парку є приватна компанія – ТзОВ «ГЦЗ 22», яка володіє територією колишнього цукрового заводу.

Згідно з даними платформи YouControl, це новостворена компанія, яка існує менш як рік. Дата її заснування – 6 березня 2025 року. Бенефіціарним власником (частка у 100%) вказаний івано-франківський підприємець Віталій Дзьоба. Статутний капітал ТзОВ – 1,55 млн грн.

Бізнесмен також є засновником низки фірм на Прикарпатті: «Корунд», «Івано-франківське МПМК-4», «ВІК «Горган», «Івано-франківське МПМК-3», «Новатор ІФ» (усі – будівництво), «Укр-Надра» (видобування газу і торгівля деревиною), «Контиліум» (вантажний автотранспорт), «Сінон Груп» (посередництво у торгівлі деревиною і будматеріалами).

Також Віталій Дзьоба є учасником кількох ЖБК в Івано-Франківську та партнером місцевої бізнесової родини Івасишиних (займаються надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів (ТОВ «Іва-транс груп»), нерухомістю (ТОВ «Іва рентс»), працюють у харчовій промисловості (ТОВ «Іва-арт»). У ЗМІ компанії Івасишиних часто згадували через зловживання на тендерах (тут, тут і тут), а також через фальсифікат вершкового масла під брендом «Дари Карпат» (тут і тут).