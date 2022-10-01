У Львові виставили на продаж закинутий науковий інститут біля «Кінескопа»
Стартова ціна акцій становить 26,02 млн грн
Регіональне відділення Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (ФДМУ) виставило на продаж 100% акцій Науково-дослідного інституту приймальних електронно-променевих трубок «Еротрон».
Йдеться про закинуту будівлю інституту на вул. Антоновича, 90. Початкова вартість акцій становить 26,02 млн грн.
Науково-дослідний інститут приймальних електронно-променевих трубок «Еротрон» був заснований у 1956 році та входив до структури львівського заводу «Кінескоп», однак у 1990-х відділився в окрему структуру. На заводі виготовляли електронно-променеві трубки для засобів відображення інформації, які застосовували як обладнання у літаках, вертольотах та міжнародних космічних станціях.
Вже багато років підприємство не працює, а закинута будівля перебуває в занедбаному стані. У 2019 році «Еротрон» перейшов у власність Фонду держмайна. Через податкові борги впродовж двох років його перетворили на акціонерне товариство, а його акції виставили на продаж.
Аукціон проведуть на електронному майданчику Prozorro. Продажі 10 жовтня.