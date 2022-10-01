Науково-дослідного інституту приймальних електронно-променевих трубок «Еротрон» розташований на вул. Антоновича, 90 та перебуває в занедбаному стані

Регіональне відділення Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (ФДМУ) виставило на продаж 100% акцій Науково-дослідного інституту приймальних електронно-променевих трубок «Еротрон».

Йдеться про закинуту будівлю інституту на вул. Антоновича, 90. Початкова вартість акцій становить 26,02 млн грн.

Науково-дослідний інститут приймальних електронно-променевих трубок «Еротрон» був заснований у 1956 році та входив до структури львівського заводу «Кінескоп», однак у 1990-х відділився в окрему структуру. На заводі виготовляли електронно-променеві трубки для засобів відображення інформації, які застосовували як обладнання у літаках, вертольотах та міжнародних космічних станціях.

Вже багато років підприємство не працює, а закинута будівля перебуває в занедбаному стані. У 2019 році «Еротрон» перейшов у власність Фонду держмайна. Через податкові борги впродовж двох років його перетворили на акціонерне товариство, а його акції виставили на продаж.

Аукціон проведуть на електронному майданчику Prozorro. Продажі 10 жовтня.