49-річному Михайлу Кулику повідомили про підозру в недбалому ставленні до військової служби

На Львівщині викрили колишнього очільника військової частини, який тепер є першим заступником районної військової адміністрації, на розтраті 25 млн грн бюджетних коштів. За даними джерел ZAXID.NET, ідеться про першого заступника голови Золочівської РВА Михайла Кулика.

Як повідомили 16 листопада у прес-службі військової прокуратури Західного регіону, екс-військовий, який очолював один із навчальних центрів Національної гвардії, скориставшись можливістю здійснювати прямі закупівлі в умовах воєнного стану, у квітні 2022 року без торгів закупив 72 цистерни для зберігання пального в київської фірми. Вартість закупівлі склала майже 64,5 млн грн, при тому, що ринкова ціна цистерн становила 39 млн грн.

«За даними слідства, посадовець уклав цю угоду незважаючи на те, що декілька підприємств запропонували йому вигідніші умови щодо строків постачання та оціночної вартості РГС», – повідомили в СБУ.

Крім цього, стверджують у прокуратурі, придбані цистерни не відповідали технічним вимогам – товщина їхнього металу була меншою, ніж передбачено технічними вимогами. Таким чином, військова частина розтратила 25 млн грн.

Слідчі повідомили полковнику у відставці про підозру за ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану) ККУ. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Правоохоронці не розголошують імені підозрюваного, однак зазначили, що після відставки з військової служби його призначили першим заступником військової районної адміністрації на Львівщині. За даними джерел ZAXID.NET, ідеться про першого заступника голови Золочівської РВА 49-річного Михайла Кулика.

Із 1991 року й до травня 2023 року він служив у ЗСУ, з 2013 року очолював Навчальний центр імені Василя Вишиваного НГУ. Має нагороду від президента за участь у АТО. 5 травня його призначили першим заступником голови РВА.