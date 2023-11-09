Галицький районний суд Львова визнав винним у привласненні та розтраті майна львівського цирку Любомира Голяка, який, працюючи заступником директора цирку, незаконно виписував премії собі та працівникам. Йому призначили покарання – чотири роки тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, Любомир Голяк, працюючи на посаді заступника директора ДП «Львівський державний цирк», протягом 2017 – 2019 років незаконно нараховував премії собі та працівникам цирку. За даними правоохоронців, Любомир Голяк сам підписував накази про преміювання від імені директора, підробляючи документи. Таким чином посадовець розтратив та привласнив понад 200 тис. грн, з них 42,5 тис. грн – це премії, які він виписав особисто собі.

Обвинувачений Любомир Голяк своєї провини не визнав. Він заявив, що мав право першого підпису, тобто мав право підписувати документи. Любомир Голяк розповів, що у липні 2016 року він видав наказ про преміювання працівників (на той час він був в.о. директора), яким і керувався. Водночас про цей наказ не знав головний бухгалтер, чинний та колишній директори цирку. Любомир Голяк розповів, що не надав значення тому, що ставив свій підпис біля ініціалів директора цирку, а також не зміг пояснити, чому премії виписували лише окремим працівникам, серед яких був і він.

Справу розглянув суддя Віталій Радченко, який дослідив усі матеріали справи, зокрема документи та свідчення працівників цирку, та визнав Любомира Голяка винним у службовому підробленні, а також розтраті та привласненні майна. За службове підроблення Голяка не покарали, бо закінчились терміни давності, а за привласнення та розтрату майна суд призначив чотири роки тюрми з позбавленням права протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

На вирок ще може бути подана апеляція. До набрання вироком законної сили Любомиру Голяку обрали запобіжний захід – тримання під вартою, взявши його під варту в залі суду.