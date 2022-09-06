Верховний Суд на засіданні 6 вересня відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної сили «Партія Шарія», і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в Україні. Про це повідомила прес-служба СБУ.

«Партія Шарія» просила суд скасувати рішення першої інстанції про свою заборону і прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову Мін’юсту щодо заборони партії.Адвокати партії заявляли, що Шарій та його відео нібито не мають стосунку до партії, він є її членом та не входить до керівних органів.

В СБУ причинами для заборони партії назвали матеріали про причетність Шарія та провідних функціонерів партії до:

дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні;

поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України;

підриву державної безпеки;

пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії РФ.

6 вересня Верховний Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу «Партії Шарія» й залишив без змін рішення суду першої інстанції про заборону цієї політсили.

Нагадаємо, що 4 травня правоохоронні органи Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють в державній зраді. За словами слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Також є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

5 травня іспанський суд відпустив проросійського блогера Анатолія Шарія під підписку про невиїзд.