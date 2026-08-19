У межах чергового обміну з російського полону повернулися 103 українські воїни

У середу, 19 серпня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, під час якого додому вдалося повернути чотирьох військовослужбовців із Волині. Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк.

За його інформацією, серед звільнених захисників:

Петро Брилюк, 1970 року народження, житель смт Ратне Ковельського району;

Костянтин Зінін, 1972 року народження, уродженець Луцька;

Володимир Мельник, 1977 року народження, житель села Іваномисль Камінь-Каширського району;

Олег Пуха, 1978 року народження, уродженець села Млинок Рівненської області, житель Луцька.

Загалом Україна повернула з російського полону 103 своїх захисників. Серед них – військовослужбовці ЗСУ, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Вони захищали Україну в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що серед звільнених є солдати, сержанти та офіцери. Більшість із них мають поранення або тяжкі захворювання, тому після повернення їм насамперед надають необхідну медичну допомогу та допомагають пройти відновлення.

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