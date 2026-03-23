Підозрюваний у вбивстві військовослужбовця залишатиметься під вартою протягом 60 днів без права внесення застави

У понеділок, 23 березня, у Львові відбулося судове засідання у справі про вбивство військовослужбовця ТЦК, ветерана Юрія Бондаренка. Франківський районний суд Львова продовжив підозрюваному у вбивстві 30-річному Григорію Кедруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

На судовому засіданні адвокат підозрюваного Анатолій Шмайхель просив суд скасувати запобіжний захід, зазначаючи, що після скоєного Григорій Кедрук залишався у квартирі та не переховувався від правоохоронців. Водночас прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу без права внесення застави, зазначаючи, що це необхідно для запобігання можливій втечі підозрюваного.

Нагадаємо, 3 грудня увечері на перехресті вулиць Єфремова та Японської у Львові під час перевірки документів 30-річний мешканець Львова вдарив ножем військового Галицько-Франківського РТЦК Юрія Бондаренка, пошкодивши стегнову артерію. Незважаючи на зусилля медиків, поранений помер наступного дня в лікарні.

До слова, на попередніх судових засіданнях Григорій Кедрук повідомив про те, що того вечора на вулиці працівники ТЦК хотіли перевірити його військово-облікові документи. Він повідомив, що не був у розшуку ТЦК та визнав, що ніж, яким вбили військовослужбовця Юрія Бондаренка, належав йому.