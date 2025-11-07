Правоконсервативна партія ODS першою вивісила новий український прапор

Томіо Окамура, новий антиукраїнський голова парламенту Чехії у четвер, 6 листопада, зняв з будівлі установи прапор України, який висів там з 2022 року. У відповідь депутати від трьох партій вивісили українські прапори з вікон будівлі. Про це повідомив чеський новинний сайт Novinky.

Окамура опублікував 6 листопада відео у своїх соцмережах, де він особисто тримав драбину для чоловіка, який спускав український прапор.

Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs — Tomio Okamura (@tomio_cz) November 6, 2025

«Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі чеської Палати депутатів за моєю вказівкою, і це зайняло кілька секунд», – заявив він.

Однак депутати відразу від трьох партій парламенту вирішили напротивагу новому спікеру вивісити одразу три синьо-жовті стяги.

Правоконсервативна партія ODS першою вивісила новий український прапор.

«В ODS ми вирішили негайно виправити перший крок нового голови Палати депутатів Томіо Окамури. Український прапор повернувся до Палати та висить на вікнах нашої депутатської фракції», – написали депутати.

V ODS jsme se rozhodli urychleně napravit první krok nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury.



Ukrajinská vlajka je ve Sněmovně zpět a visí z oken našeho poslaneckého klubu. pic.twitter.com/H2lSLJI72o — ODS (@ODScz) November 6, 2025

Ще один прапор України вивісила ліберальна партія STAN.

«Пан Окамура в перший день на посаді показав, що єдине, на що він здатний: зневажати такі цінності, як солідарність і мужність підтримувати країну, на яку напала Росія», – йдеться у їхній заяві.

Pan Okamura první den ve funkci ukázal, co jediné umí: pošlapat hodnoty, jako je solidarita a odvaha podporovat zemi napadenou Ruskem. Na protest proti tomuto kroku jsme ještě dnes vyvěsili ukrajinskou vlajku na viditelném místě z balkonu našeho poslaneckého klubu. Slava Ukraini… pic.twitter.com/0OuEucREW5 — Starostové a nezávislí (@starostove_cz) November 6, 2025

Партія піратів Чехії теж піддала критиці нового спікера парламенту.

«Український прапор на будівлі Палати депутатів – це символ. Символ солідарності з Україною та її народом, який майже чотири роки чинить опір воєнній агресії російського диктатора Путіна. Для нас нічого не змінюється – ми повертаємо прапор, який Томіо Окамура сьогодні ганебно зняв», – додали депутати.

Фото партії піратів Чехії

Посол України у Чехії Василь Зварич у своєму дописі не згадав про інцидент за участю Окамури, але подякував чеському народу за повагу до прапора.

«Прапор України, за який сьогодні проливають кров найсміливіші та найвідважніші, намагається знищити російська орда. Росія боїться українського прапора, адже сьогодні він – не просто державний символ. Це прапор свободи, гідності та незламності вільних людей, які ніколи не стануть рабами чи прислужниками Кремля», – наголосив він.

Нагадаємо, у середу, 5 листопада, на засіданні лідера правопопулістської антиукраїнської партії «Свобода та пряма демократія» (SPD) Томіо Окамуру обрали новим спікером нижньої палати чеського парламенту.

Окамура під час передвиборчої кампанії зробив низку антиукраїнських заяв. Він виступав щодо обмеження прав українських біженців у Чехії та необхідності прибрати українські прапори з державних установ у країні.