Правоохоронці затримали фізичного терапевта Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи у Винниках, який вимагав 80 тис. грн хабаря у 18-річного онука свого пацієнта. Гроші він вимагав за реалібітацію та видачу медичних документів.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 13 лютого, 72-річний чоловік після перенесеного торік інфаркту та перелому стегнової кістки потребував реабілітації. Відновлення він проходив у одній з лікарень Львівської громади.

Коли курс лікування завершувався, фізичний терапевт відділення реабілітації, діючи спільно з іншими працівникам медзакладу, повідомив 18-річному онукові пацієнта, що за надані у лікарні послуги необхідно ще розрахуватися «додатково».

Крім неофіційної оплати за проведене лікування, йшлося також про безперешкодне отримання пацієнтом медичних документів щодо проходження реабілітації. Зокрема, виписок із медичної карти стаціонарного хворого.

Загальна сума, яку вимагав фізичний терапевт, становить 80 тис. грн. Його затримали після отримання хабаря.

Із ухвали, оприлюдненої у судовому реєстрі, відомо, що фізичний терапевт працює у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи у Винниках.

Йому повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи з числа працівників лікарні, причетні до протиправної діяльності. За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення майже 100 тис. грн застави.