Суд призначив довічне ув'язнення для вбивці підлітка на станції київського фунікулера

У понеділок, 22 вересня, Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок колишньому працівнику Управління державної охорони Артему Косову, обвинуваченому у вбивстві 16-річного Максима Матерухіна. Про це повідомило «Суспільне».

Артем Косов визнав свою провину у скоєнні злочину, однак відкидав звинувачення у навмисному вбивстві та заявляв, що не мав такого наміру. Його адвокат також погодився з тяжкістю злочину, але наполягав на вбивстві з необережності.

Зрештою Шевченківський райсуд визнав Косова винним в умисному вбивстві підлітка та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

«Зазначимо, що генеральний прокурор наголосив, що зібрано достатньо доказів, які, на переконання сторони обвинувачення, чітко показують – Косов в стані алкогольного та наркотичного спʼяніння умисно, з хуліганських мотивів, вбив Максима Матерухіна», – цитує «Українська правда» пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Батьки загиблого підлітка вважають рішення суду справедливим покаранням для Косова.

«Цей день ми довго чекали. Це неймовірні емоції, які не передати словами. Це вдячність людям, які нас підтримували, які з нами йшли до цього переможного кінця. Справедливість настала. І всі почули – довічне. За вбивство нашого сина він отримав те, що заслуговує», – цитує «Суспільне» матір загиблого хлопця Ірину Матерухіну.

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року у київському фунікулері стався конфлікт між 16-річним хлопцем та чоловіком, внаслідок якого неповнолітній помер.

Слідчі встановили, що після виходу з вагона на верхній станції водій Управління державної охорони штовхнув підлітка. Хлопець впав та розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Підліток помер на місці події. За даними ДБР, Косов перебував у стані алкогольного сп’яніння.