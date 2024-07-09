9 липня Вища рада правосуддя підтримала відставку 61-річного Сергія Гирича

Через п’ять місяців після переобрання голова Личаківського районного суду Львова 61-річний Сергій Гирич раптово подав у відставку. У вівторок, 9 липня, Вища рада правосуддя задовольнила відповідну заяву судді. Про свою відставку Сергій Гирич повідомив 9 липня на сторінці у Facebook.

«Друзі, сьогодні Вища рада правосуддя задовільнила мою заяву про відставку із посади судді. Стаж роботи, який дає право на відставку, – 39 років, 5 місяців і 17 днів. А ще співпали дати – 21 рік назад Верховна Рада обрала мене на посаду судді безстроково», – повідомив Сергій Гирич.

У своєму дописі він нагадав свій кар’єрний шлях і подякував викладачам, настановникам, колегам, друзям і рідним, які підтримували його на роботі.

«Голова суду – це адміністративна посада і строкова, термін закінчився – обрали. А зараз я подав у відставку із посади судді. Час давати дорогу молодим», – додав суддя в коментарі ZAXID.NET.

Сергій Гирич народився 1963 року на Сумщині. Навчався на юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. З серпня 1989 року працював стажистом, виконувачем обов’язків судді Личаківського районного суду Львова, а у 1991 році його призначили суддею. З 2003 року Верховна Рада обрала Сергія Гирича суддею безстроково. З 2009 року він був головою Личаківського райсуду Львова. Востаннє його переобрали на цю посаду у лютому 2024 року.

ZAXID.NET публікував декларацію судді за 2023 рік, у якій вказано, що торік він отримав 1,7 млн грн зарплати та 124 тис. грн пенсії. У спільній власності Сергія Гирича та його дружини Світлани квартира у Львові площею 242 м2 та два авто: Suzuki Vitara (2016 року випуску) та Honda M-NV (2022 року випуску). Друге авто подружжя купило у 2023 році в кредит.