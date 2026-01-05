Річковий пісок виконує кілька важливих функцій для озимого часнику

Озимий часник добре переносить зимові холоди, але відлиги та нестабільний сніговий покрив створюють ризики пріння і загнивання. Проблему можна вирішити без хімії, використавши доступний природний матеріал – річковий пісок. Цей простий прийом допомагає захистити рослину від надлишкової вологи та різких перепадів температур. Як правильно його застосувати, пише «Час дій».

Чому озимий часник не витримує зимових відлиг

Основна причина втрати посадок – щільний ґрунт і надлишок вологи. Під час відлиги розталий сніг затримується біля коріння, перекриваючи доступ кисню. Це спричиняє пріння зубчиків і створює сприятливе середовище для грибкових інфекцій. Навіть високоякісний посадковий матеріал може загинути, якщо земля важка і схильна до застою води.

Секрет річкового піску: захист від вологи та морозів

Річковий пісок виконує кілька важливих функцій для озимого часнику:

Покращує аерацію та дренаж, роблячи верхній шар ґрунту пухким: зайва волога швидше просочується вниз і не контактує з шийкою рослини. Створює природний бар’єр, через який грибковим спорам важче поширюватися, знижуючи ризик інфекцій. Стабілізує температуру, накопичуючи тепло вдень і повільно віддаючи його вночі, що допомагає рослині витримувати нічні заморозки.

Покрокова інструкція: як правильно обробити грядку

На кожен квадратний метр розсипайте дві жмені річкового піску. Шар має бути тонким, від 1 до 1,5 сантиметра, щоб не створювати зайвого тиску на ґрунт після опадів. Можна додати трохи сухої гірчиці, яка відлякує зимових шкідників. Оптимальний час для обробки – перед випаданням постійного снігу або під час тривалих відлиг.