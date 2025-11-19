Проте цей процес можна попередити, якщо під час замішування додати в тісто певні інгредієнти

Свіжоспечена випічка може дуже швидко черствіти, навіть якщо ви використали найкращі продукти. Проте цей процес можна попередити, якщо під час замішування додати в тісто певні інгредієнти. ТСН розповідає, що саме варто додати, щоб випічка довго не черствіла.

Що додати в тісто, щоб воно довго не черствіло

Щоб випічка залишалася тривалий час свіжою, досвідчені кулінари використовують пшеничне борошно лише вищого ґатунку, адже в ньому менше клейковини. А перед випіканням його гарно просіюють. Також багато хто з кулінарів додає в тісто мінеральну воду, що хлібні вироби черствіли повільніше.

Окрім цього, готова випічка довше залишається свіжою, якщо додати в тісто ложку рідкого меду. А оладки, млинці, пироги чи булочки менше черствітимуть, якщо в тісто додати трохи манки.

Пиріжки, пироги та будь-яка інша випічка після додавання картопляного чи кукурудзяного крохмалю вийдуть м’якими й повітряними, а також залишаться такими протягом кількох днів.