Зазвичай у тісто додають всім відомі інгредієнти – борошно, дріжджі, яйця, олію та воду. Проте досвідчені кулінари додають ще один інгредієнт – манну крупу. News24 розповідає, для чого потрібно додавати манку до дріжджового тіста.

Навіщо додавати манну крупу до дріжджового тіста?

Манна крупа допомагає вирішити характерну для тіста проблему – липкість та нееластичність. Для цього інгредієнта характерна така властивість, як швидше вбирання води. Таким чином після додавання манки із тіста зникає зайва рідина, а тісто набуває необхідної йому еластичності.

Випечені з такого тіста страви вирізняються також великим об’ємом та ніжністю. Однак тісто з манкою підходить не для всіх видів випічки. Воно може стати основою для пиріжків та оладок, а ось пельмені, заварне тістечко або печиво з манною крупою робити не варто.

Як правильно додати манну крупу?

Якщо вага тіста становить близько 500 грамів, то до нього потрібно додати 1 столову ложку манної крупи. І перевищувати цю норму не рекомендується.

Також слід пам’ятати про співвідношення манки та дріжджів. На столову ложку крупи моє припадати близько 8 грамів сухих дріжджів.