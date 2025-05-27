Тісто можна заморожувати, однак робити це можна дотримуючись основних правил

Дріжджове тісто – доволі ніжний та делікатний продукт, який має довгий термін придатності для зберігання, але лише за умови, що процес бродіння уповільнений або припинений. Vikna розповідають, як можна заморозити дріжджове тісто.

Як правильно заморожувати дріжджове тісто?

Тісто можна заморожувати, однак робити це можна дотримуючись основних правил:

Перед заморожуванням тісто розділять на окремі порції. Зберігають продукт у холодильнику або у морозильній камері (в камеру його можна поставити на місяць). Тісто можна розморожувати тільки один раз.

Як правильно заморозити дріжджове тісто:

Замісіть тісто й почекайте годину, аби воно підійшло. Сформуйте з нього кульки та покладіть у пакети. Зав’яжіть та за допомогою зубочистки зробіть отвори для доступу повітря. Наклейте наліпки з датою виготовлення на пакети з тістом, перед тим як покласти напівфабрикат в морозилку. Уважно слідкуйте за тим, аби воно не прокисло.

Як розморожувати дріжджове тісто?

Щоб розморозити тісто потрібно просто дістати продукт з морозилки та перекласти в холодильник. Це краще зробити звечора, щоб зранку отримати розморожене тісто. Коли тісто досягне м’якості, але буде ще прохолодним, його треба дістати з холодильника та залишити на кілька годин на столі.

Проте якщо часу на довге розмороження немає, можна просто взяти тісто, перекласти його у целофановий пакет та поставити у миску з теплою водою. Також ви можете скористатися мікрохвильовкою, якщо в ній є функція розморожування.