Дріжджове тісто – це основа для багатьох улюблених страв: від піци до пиріжків. Але щоб готова випічка вийшла ніжною та пишною, важливо правильно його розкачувати. Ukr.Media розповідає, як досягти ідеального результату.

Підготовка робочого місця. Перед роботою переконайтеся, що стіл чистий та сухий. Злегка присипте його борошном, щоб тісто не прилипало.

Обробка тіста. Після того як дріжджове тісто піднялося, обережно обімніть його руками. Це допоможе видалити зайвий вуглекислий газ та зробить структуру тіста більш однорідною. Проте робити це потрібно ніжно. Потім сформуйте з тіста кулю та дайте йому відпочити протягом 5-10 хвилин. Цей процес дозволить глютену розслабитися, що значно спростить процес розкачування.

Вибір інструменту. Для розкачування дріжджового тіста треба використовувати дерев’яну качалку. Але якщо у вас її немає, можна скористатися гладкою пляшкою або навіть руками, проте це вимагатиме більше зусиль.

Процес розкачування. Починайте розкачувати тісто від центру до країв, прикладаючи рівномірний тиск. Поступово повертайте тісто на чверть оберту після кожного проходу качалкою. Такий спосіб допоможе зберегти круглу форму та рівномірну товщину.