Тушкована капуста – проста та звична страва, але деякі кулінари додають до неї неочікуваний інгредієнт – молоко. ТСН розповідає, навіщо додавати такий незвичний інгредієнт у тушковану капусту.

Навіщо додавати молоко до тушкованої капусти

Молоко додають під час приготування тушкованої капусти, щоб нейтралізувати запах. І хоча запах не впливає на смакові якості страви, він може знижувати апетит. Проте молоко використовують не тільки для цього.

Іноді капуста може залишатися достатньо твердою навіть після тушкування. І саме додавання молока в такій ситуації значно пом’якшить її.