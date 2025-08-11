Дрібка колотого льоду або кілька ложок крижаної води миттєво охолоджують фарш

Мабуть, усі ми не раз стикалися з кулінарним розчаруванням у вигляді сухих, жорстоких котлет, попри якісний фарш та цибулю, яку ви додали. PixelInform розповідає, як зробити котлети соковитими використовуючи звичайний лід.

Як це працює?

Суть трюку – у фізиці. Під час вимішування фаршу руками, відбувається процес тертя, а тепло ваших долонь нагріває м’ясо. А під дією температури білок починає згортатися (денатурувати) ще до того, як котлета потрапить на пательню. Через це котлета після смаження може стати сухою та жорсткою.

Завдяки льоду цього можна уникнути. Дрібка колотого льоду або кілька ложок крижаної води миттєво охолоджують фарш виконуючи одразу дві функції:

Уповільнення денатурації. Холод не дозволить білкам згорнутися передчасно. Це дозволить вам довше та інтенсивніше вимішувати фарш, роблячи його більш в’язким та однорідним. Таким чином котлети краще триматимуть форму та не розвалюватимуться. Створення внутрішньої пари. Під час смаження кристалики льоду перетворюються на пару, яка, ув’язнена всередині котлети, готуватиме м’ясо зсередини, роблячи його ніжним та не даючи сокам випаруватися. Ви отримаєте ідеальний контраст: хрумка скоринка та соковите м’ясо всередині.

Як використовувати лід?