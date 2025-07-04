Їх можна додавати безпосередньо у фарш – це покращує структуру котлети

Панірувальні сухарі можна використовувати не тільки як панірування для котлет. Їх можна додавати безпосередньо у фарш – це покращує структуру котлети. «Скарбничка рецептів» розповідає, навіщо додавати панірувальні сухарі у фарш.

Що дають панірувальні сухарі у фарші?

У котлетний фарш зазвичай додають цибулю та вимочений у воді чи молоці батон. Але ви можете вчинити інакше, додавши до фаршу замість хліба, панірувальні сухарі. Багатьом може здатися, що сухарі не підходять для «скріплення» фаршу. Насправді панірувальні сухарі підходять для котлетної основи набагато краще, аніж свіжий хліб.

Завдяки панірувальним сухарям, котлети: