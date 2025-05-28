Хліб додають у фарш для того, щоб котлети тримали форму та не розвалювалися

Вимочений хліб – один із ключових інгредієнтів для соковитих та м’яких котлет. Але багато хто не знає, у чому краще його замочувати – у молоці чи воді. Woman24 розповідає, у чому краще вимочувати хліб для котлет.

Для чого додавати хліб у фарш?

Хліб додають у фарш для того, щоб котлети тримали форму та не розвалювалися. А молоко чи вода потрібні для того, щоб розмочити хліб.

Чим відрізняється хліб, вимочений у молоці чи воді?

Насправді в молоці та м’ясі багато білків, які не «товаришують» один з одним, через що котлети виходять жорсткими.

Вода ж – більш універсальний інгредієнт, адже вона не впливає на смак, а також робить котлети більш соковитими та цілісними. Також котлети, які зроблені з фаршу та хлібу замоченого на воді, чудово тримають форму.