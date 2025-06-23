Не варто одразу хвилюватись, адже це не обов’язково ознака зіпсованого фаршу

Іноді під час смаження котлет на сковороді з’являється рясна піна, що може злякати. Проте не варто одразу хвилюватись, адже це не обов’язково ознака зіпсованого фаршу. Glamour розповідає, чому ця піна виникає та як цього уникнути.

У чому причина появи піни?

Поява на сковороді білої піни свідчить про те, що в процесі приготування ви використали для смаження неякісну рослинну олію. Швидше за все, вона може бути розбавлена великою кількістю води. Також біла маса утворюється і через нерафіновану олію, до складу якої входять сполуки, що розпадаються при нагріванні. У результаті в страві можуть виявити багато холестерину.

Інша причина – попадання на сковороду іншої рідини. Під час смаження котлет на сковороді не повинно бути нічого, окрім олії, адже потрапляння води вважається грубою помилкою та через це може з’явитися піна.