Коли готуєте котлети, часто дуже дратує, коли фарш прилипає до рук. Це поширена проблема, яку можна виправити. «24 канал» розповідає, як зробити так, щоб фарш не липнув до рук.

Чому фарш прилипає до рук?

Фарш стає липким через надлишок вологи – особливо якщо м’ясо дуже соковите або ви додали багато цибулі. Також форм може липнути до рук через занадто високу температуру.

Як зробити так, щоб фарш не лип до рук?