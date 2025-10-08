Поширена проблема, яку легко виправити: що зробити, щоб фарш не липнув до рук
Коли готуєте котлети, часто дуже дратує, коли фарш прилипає до рук. Це поширена проблема, яку можна виправити. «24 канал» розповідає, як зробити так, щоб фарш не липнув до рук.
Чому фарш прилипає до рук?
Фарш стає липким через надлишок вологи – особливо якщо м’ясо дуже соковите або ви додали багато цибулі. Також форм може липнути до рук через занадто високу температуру.
Як зробити так, щоб фарш не лип до рук?
Якщо річ у надлишку вологи, додайте до фаршу трохи панірувальних сухарів або білого хліба. Сухарі заберуть зайву вологу та зроблять консистенцію більш щільною.
Краще працювати з охолодженим фаршем. Поставте його в холодильник на 20-30 хвилин. Коли він охолоне, жир загусне і фарш буде менш липким.
Також ви можете змочити руки холодною водою або олією перед ліпленням. Тоді фарш не прилипатиме, а котлети виходитимуть рівнішими.