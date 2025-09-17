Турецькі господині додають мінеральну воду до фаршу на котлети не просто так

Котлети – усім знайома страва, але досягти справді соковитої, ароматної текстури інколи складно. 24 канал розповідає, як досягти ідеального балансу смаку та текстури, додавши до фаршу мінеральну воду.

Навіщо в котлети додавати крижану мінералку?

Турецькі господині додають мінеральну воду до фаршу на котлети не просто так, адже саме цей метод покращує смакові якості страви.

Історично так склалося, що господині додавали до фаршу різноманітні спеції, а додавання холодної мінеральної води дозволяло м’ясу ефективніше вбирати ці аромати.

Ця техніка не лише покращувала смак, але й допомагала пом’якшити сухі, жорсткі шматки м’яса, завдяки чому котлети виходили більш соковитими.