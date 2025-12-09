Крок 1

Мандарини почистьте та зблендеруйте до однорідної маси. Порада: перед цим видаліть кісточки та білу плівку. Перелийте мандаринову масу в рондлик, додайте цукор і прогрійте до повного розчинення. Зніміть з вогню та повністю охолодіть.