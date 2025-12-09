Мандаринове тірамісу на Новий рік. Рецепт дня0
До теми
Мандаринове тірамісу – це варіація класичного десерту без випікання, у якій традиційні компоненти поєднані з цитрусовим пюре. За таким самим принципом можна готувати й лимонний варіант десерту. Рецепт від Мarichka_na_kuxni.
Інгредієнти
|Вершки 33%
|200 мл
|Сир маскарпоне
|200 г
|Мандарини
|400 г
|Цукор
|2 ст. л.
|Цукрова пудра
|1 ст. л.
|Печиво савоярді
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Мандарини почистьте та зблендеруйте до однорідної маси. Порада: перед цим видаліть кісточки та білу плівку. Перелийте мандаринову масу в рондлик, додайте цукор і прогрійте до повного розчинення. Зніміть з вогню та повністю охолодіть.
Крок 2
Охолоджені вершки збийте до м’яких піків, додайте цукрову пудру. Поступово введіть маскарпоне, обережно перемішуючи до густого однорідного крему.
Крок 3
Кожне савоярді коротко вмочіть у мандаринове пюре. Викладайте шарами: печиво – крем – печиво – крем. Зверху прикрасьте частинками мандарина або цедрою.