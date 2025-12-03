Морквяно-апельсиновий пиріг. Рецепт дня0
Морквяний пиріг з цитрусовими нотками – ідеальний рецепт швидкого десерту. Завдяки приготуванню в блендері тісто виходить повітряним і м’яким. Рецепт від The New York Times Cooking.
Інгредієнти
|Олія
|для змащування форми
|Борошно пшеничне
|175 г
|Розпушувач
|1 ст. л.
|Кардамон мелений
|1 ч. л.
|Сіль
|1 ч. л.
|Сода
|¼ ч. л.
|Морква
|300 г
|Оливкова олія
|210 г
|Цукор
|200 г
|Яйця
|2 шт.
|Апельсин (цедра і сік)
|1 шт.
|Цукрова пудра
|для посипки
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігріти духовку до 190°C і встановити решітку посередині. Змазати форму діаметром 23 см спреєм або маслом та вистелити дно й боки пергаментом.
Крок 2
У великій мисці змішати вінчиком борошно, розпушувач, кардамон, сіль і соду, зробивши заглиблення в центрі.
Крок 3
У блендері з’єднати нарізану моркву, оливкову олію, цукор, яйця, апельсинову цедру та сік, збити до однорідності. Вилити рідку масу в заглиблення сухих інгредієнтів і акуратно перемішати до однорідності.
Крок 4
Перелити тісто у форму. Зменшити температуру духовки до 175°C і відразу поставити пиріг на середню полицю. Випікати 35-45 хвилин, до чистої дерев’яної шпажки.
Крок 5
Остудити пиріг на решітці приблизно 1 годину, дістати з форми й перед подаванням посипати цукровою пудрою.