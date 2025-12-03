Морквяний пиріг з цитрусовими нотками – ідеальний рецепт швидкого десерту. Завдяки приготуванню в блендері тісто виходить повітряним і м’яким. Рецепт від The New York Times Cooking.

Інгредієнти

Олія для змащування форми Борошно пшеничне 175 г Розпушувач 1 ст. л. Кардамон мелений 1 ч. л. Сіль 1 ч. л. Сода ¼ ч. л. Морква 300 г Оливкова олія 210 г Цукор 200 г Яйця 2 шт. Апельсин (цедра і сік) 1 шт. Цукрова пудра для посипки

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігріти духовку до 190°C і встановити решітку посередині. Змазати форму діаметром 23 см спреєм або маслом та вистелити дно й боки пергаментом.

Крок 2 У великій мисці змішати вінчиком борошно, розпушувач, кардамон, сіль і соду, зробивши заглиблення в центрі.

Крок 3 У блендері з’єднати нарізану моркву, оливкову олію, цукор, яйця, апельсинову цедру та сік, збити до однорідності. Вилити рідку масу в заглиблення сухих інгредієнтів і акуратно перемішати до однорідності.

Крок 4 Перелити тісто у форму. Зменшити температуру духовки до 175°C і відразу поставити пиріг на середню полицю. Випікати 35-45 хвилин, до чистої дерев’яної шпажки.