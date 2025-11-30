Холодна пора року сама запрошує до кухні пекти щось тепле, ароматне й заспокійливе. Ідеальним варіантом для такого настрою стануть гарбузові мафіни без цукру. Вони не лише смачні та ніжні, а й корисні: містять клітковину, антиоксиданти та бета-каротин, який підтримує зір, імунітет і здоров’я шкіри. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Борошно пшеничне 150 г Розпушувач 1 ч. л. Сода харчова 1/2 ч. л. Сіль 1/4 ч. л. Кориця мелена 1 ч. л. Імбир сушений мелений 1/2 ч. л. Мускатний горіх мелений 1/2 ч. л. Насіння льону 1 ст. л. Пюре гарбузове 200 г Тепла вода 2 ст. л. Окріп 250 мл Олія кокосова 110 мл Кокосова стружка 60 г Гарбузове насіння 2 ст. л. Спосіб приготування: Крок 1 Насипте в миску розпушувач, соду, сіль і льон. Додайте дві столові ложки води та перемішайте. Змішайте отриману суміш з гарбузовим пюре. Потім залийте склянкою окропу і залиште суміш на 10 хвилин, щоб льон увібрав рідину. Крок 2 Через 10 хвилин злийте зайву воду та додайте кокосову олію. Перемішайте. Потім додайте борошно, кокосову стружку та спеції і мішайте до утворення компактної маси. Крок 3 Розлийте тісто по формах і посипте кожен мафін кокосовою стружкою та гарбузовим насінням. Крок 4 Випікайте мафіни в розігрітій до 175 °C духовці протягом 20-25 хвилин, після чого залиште їх у теплій духовці ще на 15 хвилин.