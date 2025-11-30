Гарбузові мафіни без цукру. Рецепт дня0
Холодна пора року сама запрошує до кухні пекти щось тепле, ароматне й заспокійливе. Ідеальним варіантом для такого настрою стануть гарбузові мафіни без цукру. Вони не лише смачні та ніжні, а й корисні: містять клітковину, антиоксиданти та бета-каротин, який підтримує зір, імунітет і здоров’я шкіри. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Борошно пшеничне
|150 г
|Розпушувач
|1 ч. л.
|Сода харчова
|1/2 ч. л.
|Сіль
|1/4 ч. л.
|Кориця мелена
|1 ч. л.
|Імбир сушений мелений
|1/2 ч. л.
|Мускатний горіх мелений
|1/2 ч. л.
|Насіння льону
|1 ст. л.
|Пюре гарбузове
|200 г
|Тепла вода
|2 ст. л.
|Окріп
|250 мл
|Олія кокосова
|110 мл
|Кокосова стружка
|60 г
|Гарбузове насіння
|2 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Насипте в миску розпушувач, соду, сіль і льон. Додайте дві столові ложки води та перемішайте. Змішайте отриману суміш з гарбузовим пюре. Потім залийте склянкою окропу і залиште суміш на 10 хвилин, щоб льон увібрав рідину.
Крок 2
Через 10 хвилин злийте зайву воду та додайте кокосову олію. Перемішайте. Потім додайте борошно, кокосову стружку та спеції і мішайте до утворення компактної маси.
Крок 3
Розлийте тісто по формах і посипте кожен мафін кокосовою стружкою та гарбузовим насінням.
Крок 4
Випікайте мафіни в розігрітій до 175 °C духовці протягом 20-25 хвилин, після чого залиште їх у теплій духовці ще на 15 хвилин.