Картопляне пюре може бути звичайним гарніром, а може перетворитися на ніжну та повітряну страву. Усе залежить від того, які інгредієнти ви додаєте під час приготування. Кулінари радять використовувати сметану, щоб отримати ідеальну текстуру пюре. Pixel Inform розповідає, як правильно додавати сметану у пюре.

Як правильно додавати сметану?

Щоб отримати ідеальну текстуру, сметану зазвичай вводять у вже готове гаряче пюре, куди додали масло. Разом зі сметаною слід додавати й молоко, тому сметану потрібно попередньо змішати з молоком в окремій місткості.

Також використовувати сметану можна лише в тому разі, якщо пюре буде з’їдене відразу. А якщо пюре буде кілька годин перебувати в холодильнику, воно отримає неприємно кислинку.