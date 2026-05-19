Найкраще місце для зберігання спаржі – це холодильник

Спаржа – ніжний овоч, який швидко втрачає свіжість після покупки. Якщо неправильно її зберігати, стебла стають млявими та втрачають хрусткість. Onet розповідає, як продовжити термін зберігання спаржі в холодильнику.

Як правильно зберігати спаржу?

Найкраще місце для зберігання спаржі – це холодильник, де підтримується правильна температура та овочі захищаються від сонячного світла. Проте просто помістити їх просто у холодильник недостатньо.

Варто пам’ятати, що спаржа найкраще зберігається при температурі 1–2°C, а найхолодніше місце в холодильнику, тобто його задня частина, є для неї ідеальним.

Але перед тим, як покласти спаржу в холодильник, її потрібно належним чином підготувати. По-перше, її слід ретельно очистити, а потім відрізати кінчики. Це дуже важливо.

Щоб спаржа зберігалася в холодильнику навіть до 7 днів, варто застосувати певний простий трюк. Після очищення та відрізання кінчиків спаржу слід збризнути водою, а потім помістити у велику банку, наповнену холодною водою, кінчиками донизу. Банку зі спаржею слід потім поставити в холодильник.

Воду в банці слід регулярно міняти й не допускати, щоб вона стала каламутною. Банку варто накрити поліетиленовим пакетом, що забезпечить овочам необхідну вологість.

Альтернативою скляній банці може стати волога серветка. Просто злегка змочіть її та оберніть спаржу. Замість серветки можна використати паперовий рушник.