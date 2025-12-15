Рієлторка перебуває під вартою із правом внесення застави

У Рівному викрили 51-річну рієлторку, яка незаконно продала чужу квартиру знайомому. Покупець заплатив підозрюваній понад 2 млн грн і навіть почав робити ремонт, доки не повернулися справжні власники. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини у понеділок, 15 грудня.

За даними слідства, рієлторка з села Великий Житин усно домовилася з власником квартири в Рівному щодо надання рієлторських послуг, але не мала жодних повноважень на її продаж. Попри це, у квітні минулого року підозрювана запропонувала знайомому, 58-річному мешканцю Бармаків, придбати помешкання.

Чоловік погодився, передав рієлторці 51 600 доларів (орієнтовно 2 178 000 грн за актуальним курсом валют, – ред.) і розпочав ремонт, допоки у вересні 2025 року не повернулися справжні власники квартири.

Поліція оголосила жінці про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб із можливістю внесення застави у розмірі 2 059 040 грн, яку вона не внесла.

Слідство триває. Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.