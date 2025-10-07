Рівненський районний суд виніс вирок 34-річній Марії Гук за шахрайство. Обвинувачена підробила документи та переоформила квартиру свекрухи на себе, завдяки чому змогла продати нерухомість за понад 660 тис. грн. За скоєне шахрайці призначили вісім років тюрми з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду від 22 вересня, у 2019 році уродженка села Зелень Дубровицької громади Марія Гук викрала у своєї свекрухи та її дочки документи на квартиру в Клевані, а також паспорти жінок. Потім вклеїла в один з них своє фото, переоформила нерухомість на себе і продала квартиру за понад 660 тис. грн.

Обвинувачена повністю визнала свою провину. Вона розповіла, що квартира в смт Клевань Рівненського району належала її свекрусі та сестрі чоловіка, однак родичка завжди казала, що ця квартира буде сину й запропонувала там пожити їхній сімʼї. Вони вʼїхали у 2012 році й почали облаштовувати житло: купували меблі та техніку. У 2013 році у них народився син, який часто хворів. Оскільки грошей не вистачало, подружжя набрало кредитів.

За словами Марії Гук, через часті дзвінки колекторів вони з чоловіком обдумували різні варіанти продажу квартири, а на отримані гроші хотіли купити меншу та погасити кредити. Свекруха нібито була не проти, але коли знаходились покупці, відмовлялась. Обвинувачена визнала, що підробила паспорти, потім в одного нотаріуса оформила довіреність, а в іншого – договір купівлі-продажу, частину зароблених грошей віддала кредиторам, а за частину зробила ремонт у будинку.

Свекруха обвинуваченої розповіла у суді, що дозволила тимчасово пожити сину з невісткою у квартирі, яка належить її дочці з інвалідністю. У 2018 році син з сімʼєю повернувся жити до неї та сказав, що заселив квартирантів, а у 2019 році вона дізналася, що квартира продана. Коли стала шукати документи на нерухомість, то зрозуміла, що в неї лише копії. Невістка не відразу, але зізналася, що продала квартиру.

Суддя Сергій Сидоренко визнав Марію Гук винною у заподіянні майнової шкоди, викраденні документів, підробці офіційного документа, а також шахрайство в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ч. 3 ч. 4 ст. 358, та ч. 4 ст. 190 КК України) й призначив вісім років тюрми з конфіскацією майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.