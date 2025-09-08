Правоохоронці викрили волинянина на продажі будинків під виглядом земельних ділянок. Завдяки схемі чоловік уник сплати 2 млн грн податків. Про це повідомила 8 вересня пресслужба ТУ БЕБ у Волинській області.

За даними слідства, упродовж кількох років мешканець Волині придбав понад 20 земельних ділянок, збудував на них будинки та продав. Однак під час оформлення угод чоловік надавав державним органам завідомо неправдиву інформацію.

«Фактично волинянин продавав покупцям збудовані будинки, але нотаріально оформлював договори купівлі-продажу земельних ділянок. Такі дії підозрюваного призвели до несплати понад 2 млн грн податку на доходи ФОП і військового збору», – зазначає БЕБ.

Під час досудового розслідування підозрюваний сплатив до бюджету понад 2 млн грн.

Волинянину оголосили про підозру за ч. 2 ст. 222 Кримінального кодексу України (надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання пільг щодо податків, що завдало великої матеріальної шкоди). Досудове розслідування завершили, а кримінальне провадження скерували до суду з угодою про визнання винуватості.