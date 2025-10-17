Загалом у Львівській громаді курсують понад 350 таких автобусів

Із суботи, 18 жовтня, на маршруті №34 курсуватимуть два низькопідлогові автобуси. Про це повідомляє пресслужба ЛМР з посиланням на управління транспорту.

Маршрут, що обслуговує приватний перевізник ТзОВ «Фіакр-Львів», сполучає Білогорщу та вул. Чигиринську в районі Збоїща. Перевізник, сказали в управлінні транспорту, поступово оновлює рухомий склад на більш сучасний і такий, що відповідає стандартам.

Низькопідлогові автобуси забезпечують зручний доступ до салону для людей на кріслах колісних, з дитячими візочками, пасажирів літнього віку.

З початку року до сьогодні комунальний та приватні перевізники випустили на міські маршрути 64 великі низькопідлогові автобуси. Загалом у Львівській громаді курсує понад 350 таких автобусів.