Маршрут запрацює після погоджень та визначення перевізника

У Львівській громаді планують запустити новий автобусний маршрут №65. Він з’єднуватиме вул. Під Голоском з вул. Тракт Глинянський, Лисиничами та Винниками. Відповідне рішення у п’ятницю, 12 вересня, ухвалив виконавчий комітет міськради.



Як розповіли у львівській мерії, автобуси курсуватимуть після того, як поліція затвердить відповідний паспорт маршруту та буде визначено перевізника.

«Були звернення мешканців району Під Голоско щодо посилення транспортного сполучення. Також є потреба у кращому транспортному з’єднанні з вулицями Тракт Глинянський, Богданівською, Винниками. Тож ми разом із мешканцями напрацювали можливість створення нового маршруту. Далі будемо погоджувати схему руху з поліцією та оголошувати конкурс серед перевізників на обслуговування цього маршруту», — сказав Олег Забарило.

Маршрут автобусів № 65 буде таким: вул. Під Голоском – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська – вул. Польова – вул. Пластова – вул. Богданівська – вул. Тракт Глинянський – с. Лисиничі (вул. Т. Шевченка – вул. Винниківська) – м. Винники (вул. В. Івасюка – вул. Галицька) – м. Винники (кільцева дорога) – м. Винники (вул. В. Івасюка – вул. Галицька) – с. Лисиничі (вул. Т. Шевченка – вул. Винниківська) – вул. Тракт Глинянський – вул. Богданівська – вул. Пластова – вул. Польова – вул. Новознесенська – вул. Механічна – вул. Б. Хмельницького – вул. В. Липинського – просп. В. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Під Голоском.

Про дату запуску маршруту №65 обіцяють повідомити додатково.

Окрім того, з понеділка, 15 вересня автобуси №21 курсуватимуть за продовженим маршрутом – по вулицях Під Голоском та Щеповій до вулиці Малоголосківської.