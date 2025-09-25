На маршруті №32 у Львові запустили нові автобуси

На маршруті №32 у Львові (Санта Барбара – залізничний вокзал) замінили усі старі автобуси на нові низькопідлогові. Про це повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

«Черговий етап оновлення міського транспорту. Від цієї суботи на маршруті №32 замість старих малих автобусів курсуватимуть сучасні великі низькопідлогові автобуси», – написав Олег Забарило у фесбуці.

У будні на маршруті працюватимуть 11 автобусів, у вихідні дев’ять.

«Усі автобуси — сучасні, обладнані кондиціонерами та доступні для кожного пасажира», – додав посадовець.

Ззазначимо, згаданий автобусний маршрут обслуговує комунальний перевізник АТП-1.