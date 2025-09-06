Автобус курсує від вул. Польової до вул. Суботівської

Із суботи, 6 вересня, на маршруті №20 у Львові курсуватимуть низькопідлогові автобуси. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Автобусний маршрут №20 курсує від вул. Польової до вул. Суботівської. Маршрут обслуговує комунальне АТП-1 й раніше на ньому курсували невеликі маршрутки.

«Від завтра маршрут №20 буде повністю оновлений та комфортний, а поїздки стануть ще зручнішими для кожного пасажира. Але на цьому ми не зупиняємось. Наступний етап – заміна автобусів на маршруті №32, що з’єднує залізничний вокзал із густонаселеним Сиховом», – розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило.

Додамо, що АТП-1 та приватні перевізники регулярно оновлюють парк за рахунок власних придбаних чи орендованих вживаних автобусів. У серпні комунальне АТП придбало 10 нових автобусів середнього класу Ataman, які курсуватимуть на маршрутах №19 та 49.