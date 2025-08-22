22 серпня місто отримало перші п’ять автобусів Ataman

Львівське комунальне АТП-1 купило 10 нових автобусів середнього класу Ataman. 22 серпня керівник департаменту мобільності Олег Забарило повідомив, що місто отримало перші п’ять автобсів, які курсуватимуть на маршрутах №19 та 49.

Зазначається, що ці автобуси обладнані кондиціонерами та низькопідлоговими секціями, що забезпечить доступність для маломобільних пасажирів. Автобуси придбали в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Загальний розмір кредиту – 43,5 млн грн. АТП планує виплачувати кредит за рахунок доходів від перевезення пасажирів впродовж 18 місяців.

Нові автобуси маршрутах будуть курсувати на маршрутах №19 (вул. Щурата – Санта Барбара), №49 (залізничний вокзал – Рясне-2) та інших напрямках, що з’єднують Львів із сільськими громадами.

Додамо, що нещодавно ЛК АТП-1 замінило всі автобуси на маршруті №37. Пʼять автобусів – це власні MAN і Electron, а ще пʼять – орендовані вживані низькопідлогові автобуси VDL.