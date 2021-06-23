Міжнародний оператор офісної нерухомості IWG відкриє у Львові два сучасні бізнес-простори. Перший офіс під брендом Regus відкриють восени у бізнес-центрі KIVSH на вул. Шевченка, 120. Другим буде коворкінг Spaces в інноваційному парку LvivTech.City на вул. Стрийській, 48, його мають запустити на початку 2022 року.

IWG працює на українському ринку понад 20 років та здає в оренду офісні приміщення та коворкінги у найбільших бізнес-центрах Києва. Загалом у столиці IWG працює на 12 локаціях. Офіс та коворкінг у Львові стануть першими, які міжнародна компанія відкриє в обласному центрі.

Планується, що у бізнес-центрі KIVSH компанія IWG оперуватиме трьома поверхами гнучкого офісу (офіс із багатьма вигодами) загальною площею 1400 м2. Там буде просторий коворкінг та приватні офіси різного формату. Відкриття заплановане восени поточного року.

У LvivTech.City (колишній завод «Львівпромприлад») площа коворкінгу становитиме 2700 м2. Планується, що тут будуть створені умови роботи для команд від двох до ста людей, сукупно це буде до 450 місць. На локації розташовуватиметься бізнес-клуб, зона open space, переговорні і конференц-кімнати, відпочинкова зона, фітнес-зал та кафе. Коворкінг Spaces має розпочати роботу на початку наступного року.

«Близькість до Заходу приваблює європейські компанії відкривати саме тут свої офіси для ведення бізнесу по всій території України, перетворюючи Львів на новий європейський бізнес-хаб», – повідомила директорка IWG в Україні Юлія Литвиненко на власній сторнці у Facebook.

Візуалізації майбутніх офісних просторів від IWG у Львові наразі не оприлюднювали.

IWG plc – міжнародний оператор офісних приміщень із головним офісом у Швейцарії. Компанія присутня у понад 110 країнах, має 3300 локацій у понад 1000 міст світу. В Україні мережа IWG працює під двома брендами – Regus і Spaces.

LvivTech.City – проект українського девелопера UDP (власник – мільярдер Василь Хмельницький). На території промзони колишнього заводу «Львівприлад» на вул. Стрийській компанія зводить житлово-офісний квартал, який називають інноваційним парком. Загальна площа офісної частини LvivTech.City, згідно з планами, становитиме понад 40 тис. м2.

Наприкінці травня виконком Львівської міськради погодив компанії UDP та її партнерам будівництво житлового комплексу площею 65 тис. м2 (шість будинків на 6-14 поверхів) на цій локації.

Бізнес-центр KIVSH розташований на території збанкрутілого підприємства «Ремонтно-інструментальний завод» на вул. Шевченка, 120. Його власником є група компаній «Адамас», яку контролює львівський бізнесмен Андрій Гаврилів. До складу групи входять близько двох десятків підприємств зі Львівщини та Івано-Франківщини, що займаються будівництвом та управлінням нерухомістю, роздрібної торгівлею, виробництвом ювелірних виробів, альтернативною енергетикою тощо.