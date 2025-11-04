Громадяни Грузії викрадали з європейських бібліотек російську літературу

Польська прокуратура викрила грузинську організовану злочинну групу, що займалася крадіжками російськомовних книг XIX століття з бібліотек європейських країн та перевозила їх контрабандою до Росії. Лише з бібліотеки Варшавського університету за десять місяців вкрали літератури на майже 4 млн злотих. Слідчі зʼясували, що злодії діяли на замовлення росіянина. Спецоперація затримання називалася «Пушкін». Про курйозний злочин 4 листопада повідомив сайт Моney.pl.

Крадіжку книг викрили 16 жовтня 2023 року в читальній залі на вул. Добрій, 6 у Варшаві. Їх замовляли жінка і чоловік. Із десяти замовлених книг залишилися лише дві. Після початку розслідування ректор Варшавського університету Алоїз Новак повідомив, що крадіжки цінних примірників з фондів бібліотеки Варшавського університету тривали, ймовірно, з грудня 2022 року до 16 жовтня 2023 року, хоча могли початися ще раніше. Із бібліотеки викрали перші видання творів російськомовних авторів – Александра Пушкіна, Івана Крилова, Миколи Гоголя, Міхаіла Лермонтова. Вартість викрадених томів оцінили в 3 млн 825 тис. 600 злотих.

Як зʼясувалося, схожі злочини були і в інших столицях Європи – Празі, Вільнюсі. До злочинної групи входили громадяни пострадянських країн. На прохання польської сторони, створили міжнародну слідчу групу «Пушкін» для координації слідчих дій у цій справі.

За підозрою у злочині затримали громадянина Грузії Михеіла З. У Литві його звинуватили у причетності до крадіжки 78 старовинних друків з бібліотеки Варшавського університету, а також участі в організованій злочинній групі, що спеціалізувалася на крадіжці російськомовних старовинних друків. Спочатку він не зізнався і відмовився давати пояснення. У вересні цього року його допитав прокурор, який веде розслідування, та представники Центрального слідчого управління поліції.

«Підозрюваний зізнався у крадіжці всіх старих книг з бібліотеки Варшавського університету і надав вичерпні пояснення, в яких описав свій спосіб дії. З його розповіді випливає, що він діяв на замовлення росіянина, який вказував підозрюваному, у крадіжці яких книг він зацікавлений», – повідомив речник Окружної прокуратури у Варшаві Пьотр Антоні Скиба.

Підозрюваний Міхеїл З. пояснив, що він реєструвався як читач бібліотеки і переглядав старі книги в національних або університетських бібліотеках інших європейських столиць, зокрема в Празі та Вільнюсі.

Після отримання бажаних книг росіянин продавав стародруки з європейських бібліотек у Російській Федерації, зокрема, на аукціонах, що проводилися в аукціонному домі «Літфонд» у Москві та Санкт-Петербурзі.

«Наразі триває перевірка співпраці Міхеїла З. з іншими підозрюваними у справі, які, згідно з висновками слідства, утворили грузинську організовану злочинну групу, що займалася крадіжками російськомовних книг XIX століття з європейських країн та їхньою контрабандою до покупців у Росії», – повідомив прокурор.

Під час розслідування крадіжок старих книжок затримали ще двох громадян Грузії – жінку та чоловіка. Грузинські служби висунули їм звинувачення в участі в організованій злочинній групі та крадіжці пʼяти старовинних друків з бібліотеки Варшавського університету. Анна Г. зізналася у крадіжці, а Мате Т. відмовився давати пояснення.