На нафтобазі зберігались 20 тис. тонн пального

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області зайнялась нафтобаза, де зберігались 20 тис. тонн пального. Як повідомив у середу, 4 травня, Центр стратегічних комунікацій, за попередніми даними під час пожежі загинула одна людина і двоє отримали поранення.

Повідомлення про пожежу з’явилось близько 10:00 ранку. На оприлюдненому на сторінці Центру у Facebook відео видно, що полум’я охопило велику площу нафтобази.

«Згоряє 20 тисяч тонн нафтопродуктів:вогнем охоплені чотири резервуари по п'ять тисяч тонн кожен. Це означає, що палива у ворожої техніки буде на 20 тисяч тонн менше», - йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій.

На відео також видно, що пожежники намагаються загасити вогонь, але їм це не вдається. Дим від пожежі можна побачити за кілька кілометрів.

Донецькі терористи та пропагандистські російські медіа вже заявили, що нафтобаза загорілась у результаті обстрілу.

Нагадаємо, це не вперше на окупованих територіях та у прикордонній з Україною території Росії відбуваються пожежі на нафтобазах та складах зброї. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав ці випадки «божественним втручанням у справи грішників».