Внаслідок масованої атаки є руйнування цивільної інфраструктури в низці областей

У ніч на четвер, 26 лютого, російські окупанти здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Внаслідок ударів є руйнування у низці регіонів, понад 20 людей постраждали.

Близько 01:30 26 лютого у пресслужбі Повітряних сил повідомили про загрозу застосування БпЛА у Харківській області. Зокрема, росіяни атакували Харків – там зафіксували руйнування у трьох районах.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок нічної атаки постраждали Слобідський, Салтівський, київський та Шевченківський район. Росіяни завдали ударів 17 дронами та двома ракетами.

Внаслідок атаки зайнялися пожежі у житлових будівлях у Салтівському районі. Там також постраждав автомобіль і гараж.

Крім того, дрони атакували село Рай-Оленівка в Харківському районі.

«14 людей постраждали в Харкові та в с. Рай-Оленівка під час ворожої масованої атаки. Серед постраждалих 7-річний хлопчик», – повідомив Синєгубов.

Згодом кількість постраждалих у Харкові зросла до 16. Серед них – двоє дітей.

Також окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Обстріли пошкодили 19 багатоквартирних будинків, чотири приватні будинки та нежитлові будівлі. Внаслідок атаки у трьох районах міста виникли перебої з теплопостачанням – понад 500 будинків не підключені до опалення.

Також у місті постраждали два торгівельні центри. Зокрема, ушкоджень зазнав гіпермаркет «Епіцентр».

Станом на 07:20 відомо про щонайменше вісьмох постраждалих внаслідок російської атаки.

У ніч на 26 лютого росіяни також вдарили по Кривому Рогу на Дніпропетровщина. Внаслідок атаки постраждали чоловік та 82-річна жінка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пошкоджений 5-поверховий будинок.

Одним із міст, атакованих у ніч на 26 лютого, став Київ. Там росіяни вдарили по 9-поверховій житловій будівлі. Попри руйнування, ніхто не постраждав.

Крім того, у місті зафіксували загоряння у двоповерховому будинку в Печерському районі, а також приватному помешканні в Голосіївському районі. У Дарницькому районі вибухова хвиля пошкодила вікна та двері у 9-поверхівці. Інформація про постраждалих перевіряється.

Також росіяни обстріляли Полтавщину. Внаслідок атаки в області знеструмлені понад 18 тис. споживачів. Крім того, є руйнування на Вінниччині – там пошкоджені близько 20 будинків, постраждала жінка.

Внаслідок масованого обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура на Одещині. За даними ОВА, росіяни атакували обʼєкт енергетики на півдні області. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Доповнено 09:56. На масований обстріл відреагував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що росіяни атакували Україну 420 дронами та 39 ракетами різних типів, зокрема 11 балістичними.

«Сьогодні вночі Росія знову воювала проти критичної інфраструктури та звичайних житлових будинків. Більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього “Рамштайну”», – написав Зеленський.