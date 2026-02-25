Внаслідок ударів знищений житловий будинок

Увечері 24 лютого російські окупанти завдали авіаударів по Запорізькій області. Під атаку потрапило одне з сіл, там є загиблі та поранені, повідомили у середу, 25 лютого, у пресслужбі ДСНС.

За даними рятувальників, близького 22:00 24 лютого росіяни завдали авіаційних ударів по одному з сіл Запорізького району. Внаслідок удару зруйнований будинок – з-під завалів дістали тіла трьох людей.

«За іншою адресою пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Надзвичайники вивільнили з-під завалів тіло людини. Травми отримала дитина», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що внаслідок російської атаки у Запорізькому районі постраждали дві людини. У селі уламками також пошкоджені поруч розташовані будинки.

Нагадаємо, ввечері 24 лютого росіяни також вдарили авіабомбами по житловій забудові Дніпропетровщини. Удар знищив триповерховий житловий будинок, загинули двоє людей. Ще пʼятеро мешканців зазнали поранень, чотирьох розшукують рятувальники.