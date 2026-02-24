Внаслідок удару знищений триповверховий будинок.

У вівторок, 24 лютого, російські війська атакували авіабомбами житлову забудову на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули дві людини, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За даними посадовця, росіяни завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі в Синельниківському районі. Там загорілася школа.

Пошкоджені 15 приватних будинків та житлова багатоповерхівка у Покровській громаді. На фото, оприлюднених пресслужбою ДСНС, видно, що російський удар знищив усі три поверхи.

«Двоє місцевих мешканців загинули, пʼятеро – поранені. Це чоловіки 71, 69, 59 і 47 років та 21-річна жінка. Усі поранені госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості», – повідомив Олександр Ганжа.

Під завалами будинку можуть перебувати люди.

Крім того, росіяни атакували дроном Нікопольський район. Інформація про постраждалих внаслідок удару не надходила.

Нагадаємо, 23 лютого росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше вісім ударів. Внаслідок атаки поранення отримали пʼятеро людей, серед яких одна дитина.