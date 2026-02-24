Росіяни вісім разів вдарили по Запоріжжю

Ввечері понеділка, 23 лютого, російські військові завдали по Запоріжжю щонайменше вісім ударів. Серед постраждалих – дитина. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Росіяни атакували місто з 23:10 до 23:45, застосувавши щонайменше вісім ударів безпілотниками. Під обстріл потрапила виробнича будівля, що розташована поруч дев’ятиповерхівки. На місці атаки виникла пожежа площею 200 м², її загасили рятувальники.

Крім того, сталось влучання ударного БпЛА на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкодило розташовані поруч будинки. Внаслідок обстрілу Запоріжжя поранення отримали пʼятеро людей, серед яких одна дитини.

Окрім цього, в ніч на 24 лютого окупанти вдарили авіабомбами по селищу Комишуваха, що у Запорізькому районі. Внаслідок атаки сталась пожежа на території сільгосппідприємства, а 87-річний чоловік отримав поранення.

Нагадаємо, в ніч на 23 лютого російські окупанти ударними безпілотниками та балістичними ракетами атакували Запоріжжя, Одесу та Харків. Внаслідок обстрілу загинули троє людей.



